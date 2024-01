L’Europa inaugura la stagione competitiva di League of Legends

Da Berlino a Monaco, per finire, si spera, a Londra. Queste le tre tappe più importanti che le squadre europee hanno come obiettivo in questa stagione competitiva 2024 che sta per cominciare. Il circuito esports di League of Legends, il titolo più seguito al mondo che per le finali mondiale 2023 ha registrato un picco di oltre 30 milioni di spettatori a livello globale secondo quanto dichiarato dal publisher Riot Games, prenderà il via proprio dall’Europa il 13 gennaio: la stessa regione che ospiterà anche i Worlds 2024 che, dopo le tappe di Berlino e Parigi, concluderanno la propria corsa il 2 novembre a Londra.

Calcio d’inizio

I primi a scendere sulla Landa degli Evocatori saranno le dieci squadre che compongono l’LEC, il franchise che riunisce le migliori squadre di Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Turchia. Faranno seguito l’LLA dell’America Latina il 16 gennaio e l’LCK coreana dei campioni del mondo in carica T1 il 17. Il 19 gennaio tocca alla PCS del Sud-Est asiatico mentre il 20 partiranno in tre: la LCS nordamericana, la VCS del Vietnam e la CBLOL brasiliana. Ultima il 22 gennaio la LPL cinese. Tra le squadre dell’LEC l’attesa è senza dubbio per i neo-entrati Karmine Corp, organizzazione francese già protagonista della scena cadetta europea adesso chiamata alla grande prova del nove anche nella massima serie, da cui ci si aspetta un enorme tifo in arrivo da Parigi e zone limitrofe.

Il calendario

Come nel 2023, anche la nuova stagione si comporrà di tre split, ognuna composta da due fasi: la stagione regolare e i playoff. Più in alto ci si posiziona al termine di ogni split, più punti circuito si conquistano, fondamentali per qualificarsi per le LEC Finals che si disputeranno a settembre a Monaco di Baviera, in Germania. Le tre fasi invece si giocheranno sempre a Berlino, nei nuovi studios realizzati da Riot Games e che verranno inaugurati proprio il 13 gennaio con la prima giornata di campionato dell’LEC. In mezzo, come sempre, il primo evento internazionale della stagione: il Mid-Season Invitational. L’LEC invierà due rappresentanti, ovvero le rispettive vincitrici del Winter Split e dello Spring Split, mentre al mondiale ne spedirà tre, più un eventuale posto in caso di ottimo risultato all’MSI.

La favorita

Nonostante i numerosi cambi di squadra intercorsi nella finestra di mercato, i favoriti dell’LEC rimangono ancora una volta i G2 Esports, l’unica squadra a non aver cambiato nemmeno un giocatore. BrokenBlade, Yike, Caps, Hans Sama e Mikyx vestiranno ancora la maglia con cui nel solo 2023 hanno conquistato due split, Winter e Summer, e trionfato alle LEC Finals di Montpellier. Dietro di loro tanti punti interrogativi e poche certezze, in attesa di vedere sul campo, ovvero sulla Landa degli Evocatori, i veri rapporti di forza tra le squadre. Aspettative alte per Fnatic e Vitality, decisamente meno per gli SK Gaming. Occhio ai Mad Lions, per quattro quinti tutti esordienti, possibile mina vagante del campionato.