Campionato LIT: gli Atleta Esport a punteggio pieno

L’inizio di campionato per gli Atleta Esport è decisamente incoraggiante grazie alle sette vittorie su sette ottenute in Lit, la lega italiana del circuito ERL dell’Europa di League of Legends. Unica squadra ancora imbattuta, il valore della loro prestazione è definito dall’aver affrontato tutte le squadre almeno una volta con il girone di andata che si è concluso il 14 febbraio. Dsyre, Macko, Outplayed, le più attrezzate, sono tutte cadute davanti alla sorpresa del campionato.

Il percorso degli Atleta

Con un team composto da due polacchi, un serbo, uno slovacco e un francese gli Atleta si sono imposti in cima alla classifica sotto la guida sapiente del coach italiano TheBlackRussian, già vincitore con l’organizzazione del titolo nazionale del PG Nationals nel Summer 2022. Nel 2023 gli Atleta conquistarono la Top 3 nel Summer Split, perdendo il match decisivo per la finale contro i Dsyre Esports, ultimo avversario quest’anno affrontato e sconfitto al termine di un match partito decisamente male e “aggiustato” negli ultimi minuti.

Le altre imbattute in Europa

Nel resto d’Europa sono poche le squadre ancora imbattute in campionato, appena quattro. Si tratta degli Orbyt Anonimo, primi nell’Ultraliga polacca con 10 vittorie su 10, due lunghezze sopra gi Zero Tenacity. Poi il Genk nell’Elite Series del Benelux, altro 7-0 come gli Atleta. Stesso punteggio invece per Anorthosis Famagosta e EGN Esports: entrambi primi con un parziale di sei vittorie e zero sconfitte, rispettivamente nella lega greca e in quella portoghese. A loro andrebbero aggiunte, a dover di cronaca, Geekay Esports e Nigma Galaxy dell’Arabian League. Tuttavia si trovano appena sul 2-0 con sole due partite disputate, a causa dell’inizio della competizione differenziato rispetto alle altre leghe.