Germania campione d'Europa su League of Legends

Partenza in salita

Nonostante il team vanti tre ex-giocatori Lec/Lcs, la massima serie competitiva, ovvero il jungler Zanzarah, il midlaner Powerovevil e il support Lilipp, l’Eintracht aveva iniziato la stagione con alcune difficoltà in termini di prestazioni e, conseguentemente, di risultati. La connessione con il toplaner Vertigo e il botlaner Fun K3y non si è innestata con rapidità, traducendosi con il quinto posto nel campionato tedesco al termine della regular season: posizione che nel campionato italiano li avrebbe addirittura esclusi dai playoff. La svolta è arrivata solo ai playoff con le vittorie su Unicorns of Love e Austrian Force Willhaben ma il momento che ha sancito definitivamente la loro ascesa è stata la semifinale contro gli Nno Prime: sotto 0-2, hanno rimontato e vinto la serie 3-2 per poi andarsi a prendere il campionato contro gli SK Prime.

Il trionfo europeo

Più netto invece il percorso all’Emea Masters, ormai consapevoli delle proprie forze. Girone chiuso con cinque vittorie e una sola sconfitta, per poi superare entrambe le sorprendenti formazioni dell’Arabian League, Nigma Galaxy e Geekay Esports, per chiudere infine contro i Turchi del Besiktas, vittoriosi in semifinale contro i BDS Academy dopo essere stati sotto 0-2 nella serie. Per la Germania è il secondo trofeo iridato dopo il trionfo di quasi cinque anni fa dei BIG nel Summer 2019. Nella classifica comanda la Francia con sei titoli, di cui quattro targati Karmine Corp.