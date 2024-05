League of Legends, Geng campioni Msi

Il Mid-Season Invitational 2024 di League of Legends ha visto trionfare i Gen.G Esports a Chengdu, in Cina, superando i Bilibili Gaming nella grande finale. I Gen.G hanno vinto con un punteggio di 3-1, dimostrando la loro superiorità per tutto il torneo. Entrati in competizione come testa di serie della LCK, i Gen.G erano favoriti sin dall'inizio. La squadra, considerata un super team nel mondo di League of Legends, ha rispettato le aspettative dei milioni di fan che hanno seguito l’evento non subendo neanche una sconfitta, e conquistando così l’accesso al Campionato del Mondo di quest'anno.

Nel primo turno della fase a eliminazione diretta, i Gen.G hanno sconfitto Fnatic per 3-0, risultato seguito da una vittoria per 3-2 contro Top Esports. Nella finale del Winner's Bracket, i Gen.G hanno affrontato per la prima volta i Bilibili, vincendo con un convincente 3-1 e assicurandosi così un posto nella finale. I Bilibili, dopo essere stati sconfitti, hanno dovuto risalire il bracket, eliminando i campioni del mondo T1, per poi affrontare di nuovo i Gen.G nella Grand Final. La Grand Final ha visto un primo game molto combattuto, ma un combattimento decisivo ha portato la vittoria ai Gen.G. Nel secondo game, i Gen.G hanno sfruttato il loro slancio nella serie, dominando i Bilibili in modo convincente e portandosi sul 2-0. Quindi il terzo game, che ha visto una forte risposta dei Bilibili. Il quarto game, quello decisivo, ha visto prevalere la strategia e la compostezza dei Gen.G.

Per i coreani si tratta della prima vittoria a livello internazionale da quando la squadra è stata ribattezzata. Per i giocatori Kiin, Chovy, Peyz e Lehends, è il primo titolo internazionale, mentre Canyon, già campione del mondo, ha completato il suo Grand Slam di trofei con il primo titolo Msi. Il support Lehends è stato nominato MVP delle finali per le sue eccezionali prestazioni con Blitzcrank nella seconda partita e Maokai nella quarta. L'Msi 2024 ha stabilito nuovi record di visualizzazioni, registrando oltre 500.000 spettatori in più rispetto all'edizione precedente. Secondo Esports Charts, l'evento ha raggiunto un picco di 2,8 milioni di spettatori, diventando il sesto evento di League of Legends più visto di sempre. In media, l'Msi 2024 ha attirato oltre un milione di spettatori, totalizzando circa 78 milioni di ore guardate, grazie anche alla trasmissione coperta in 19 lingue diverse.