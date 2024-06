LIT manderà quattro squadre al Masters di LoL

Dopo la vittoria dell’Eintracht Spandau all’Emea Masters Spring 2024 che ha riportato il trofeo di League of Legends in Germania, Riot Games ha annunciato dei cambiamenti a quello che sarà il formato del Summer Split. Modifiche che in realtà erano già state comunicate a inizio anno ma che, dopo il feedback della community, sono state riviste nuovamente, arrivando a un formato in parte differente e decisamente più aperto. Partiamo dalla durata del torneo che rispetto alle due settimane super concentrate dello Spring adesso si giocherà per un intero mese dal 31 luglio al 30 agosto con 60 squadre partecipanti in totale. Più partite in Best of 5, più serie, più squadre, tre fasi di Last Chance Qualifier, Swiss Stage e Playoffs. “Manteniamo il formato del torneo in tre fasi, ma cambiamo le cose e introduciamo una Fase Svizzera, che seguirà l'iniziale Last Chance Qualifier (LCQ). La fase finale del torneo vedrà le squadre avanzare agli importantissimi Playoff. Inoltre, abbiamo aumentato la competizione. 60 squadre si sfideranno nel torneo, lasciando più che sufficiente spazio per uno o due upset”, hanno comunicato da Riot Games. Grazie al nuovo formato, 32 squadre si qualificheranno al LCQ, mentre 28 delle migliori squadre delle ERL si qualificheranno direttamente alla Fase Svizzera. Lì le squadre si contenderanno uno dei 16 posti per i Playoff.

Le fasi dell’Emea Masters

Con inizio il 31 luglio e fino al 2 agosto, le 32 squadre saranno suddivise in quattro fasce a eliminazione singola sorteggiate casualmente, con una protezione regionale applicata per evitare scontri. I primi due turni della LCQ saranno caratterizzati da incontri al meglio delle tre partite, mentre il turno finale (Round 3) vedrà le squadre sfidarsi in un incontro al meglio delle cinque partite per qualificarsi alla Fase Svizzera. Lo Swiss Stage vedrà poi la partecipazione delle quattro squadre vincitrici della LCQ e delle 28 squadre che si sono qualificate automaticamente a questa fase della competizione. Dal 5 al 13 agosto, la Fase Svizzera vedrà le squadre cercare di ottenere quattro vittorie per raggiungere i Playoff. Nel frattempo, le squadre che perderanno quattro volte saranno eliminate dal torneo. Durante questa fase, le squadre si sfideranno in partite al meglio di uno fino alle partite di qualificazione/eliminazione, quando si passerà al meglio di tre! 16 squadre passeranno quindi ai Playoff, quando la prospettiva di disputare le finali comincerà a farsi strada. Ai playoff le 16 squadre finali si affronteranno dal 15 al 22 agosto nel tentativo di conquistare un posto alle finali estive dell'EM 2024, il 30 agosto. Le squadre saranno classificate in base alle prestazioni e si sfideranno in partite a eliminazione singola al meglio delle cinque in tutte le fasi dei Playoff.

Quattro italiane: ma da dove partiranno?

Per garantire che ogni regione sia equamente rappresentata e che i migliori giocatori della lega siano adeguatamente ricompensati per la loro costanza, Riot Games ha aggiornato il modo in cui vengono distribuiti gli slot per ogni regione. Durante l'Emea Masters, le ERL accreditate saranno premiate con sei slot ciascuna, con le loro tre squadre meglio classificate che si qualificheranno per la Fase Svizzera e le restanti tre squadre che si qualificheranno per la LCQ. Nel frattempo, tutte le ERL non accreditate qualificheranno quattro squadre alla competizione. Il numero di squadre delle ERL non accreditate che si qualificheranno alla Fase Svizzera e alla Fase LCQ dipenderà dalle prestazioni delle rispettive ERL negli ultimi eventi EM. Per l’Italia due squadre, le finaliste di LIT, partiranno dallo Swiss Stage mentre la terza e la quarta classificata inizieranno dal LCQ.