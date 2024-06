Ecco Aurora, la nuova campionessa di League of Legends

Nata nella tribù Bryni dei Vastaya, nel villaggio Aamu di Frejolord: si presenta così Aurora, la nuova campionessa di League of Legends che arriverà con la patch 14.14. Dagli sviluppatori è stata presentata come una sololaner, verosimilmente in corsia centrale, dotata di poteri magici e abilità peculiari. D’altronde secondo la sua lore, “Aurora è cresciuta con alcune abilità uniche che le permettono di vedere attraverso il velo tra il mondo spirituale e quello materiale”.

Aurora, la strega tra i mondi

Secondo quanto rivelato dagli sviluppatori, Aurora è stata pensata in questo caso partendo dalla propria storia. “Rispetto ad altri campioni, questa volta con Aurora abbiamo deciso di partire dalla sua storia per poi immaginare le sue abilità in gioco, invece che il contrario. Questo processo ci ha permesso di essere più fedeli all’immagine che ne avevamo, pur rimanendo più limitati nelle scelte”. Nella sua storia Aurora fatica a entrare in sintonia con i suoi pari mentre riesce a trovare più facilmente compagnia con gli spiriti vicini. Alla fine Aurora aveva deciso di lasciare il proprio villaggio e viaggiare per il Freljord.

Nella sua costante ricerca e viaggio, anche interiore, Aurora incontra e stringe amicizia con una semi-dio dimenticato, Hestrelk, o Haestryr per alcuni. “Questa entità le fornisce un nuovo obiettivo nella sua vita: diventare forte abbastanza da aiutare i suoi amici”. Questa connessione costante con gli spiriti e il loro mondo si riflette continuamente nelle sue abilità: dalla passiva che le permette di entrare in Spirit Mode fino alla suprema che le permette di muoversi senza ostacoli all’interno di aree predeterminate.

Aurora, le abilità

Ecco tutte le abilità della nuova campionessa di League of Legends, Aurora.

Passiva - Spirit Abjuration

Se Aurora danneggia un nemico per 3 volte con i suoi incantesimi e attacchi, infligge danni magici ed esorcizza uno spirito, entrando in Modalità Spirito e guadagnando velocità di movimento e potenziando la sua guarigione per 3 secondi. Per ogni altro spirito che segue Aurora, i bonus della Modalità Spirito aumentano del 5%.

Q - Twofold Hex

Spara un'esplosione di energia maledetta in una direzione, infliggendo danni magici ai nemici colpiti e marchiandoli con l'energia dello spirito. Rifusione: Termina la maledizione, attirando a sé l'energia dello spirito e infliggendo danni magici ai nemici che la attraversano.

W - Across the Veil

Salta in una direzione. Una volta atterrato, entra nel regno degli spiriti, diventando invisibile ed entrando in modalità Spirito per diversi secondi. I takedown sui campioni nemici azzerano il cooldown di questa abilità.

E - The Weirding

Invia un'esplosione di magia spiritica che infligge danni magici in un'area e li rallenta. Aurora salterà leggermente all'indietro durante il lancio.

R - Between Worlds

Emette un impulso di energia spiritica che infligge danni magici e rallenta i nemici. L'area si fonde con il regno degli spiriti, conferendo ad Aurora una modalità spirito potenziata e permettendole di viaggiare da un capo all'altro dell'area. I nemici che tentano di attraversare la soglia subiscono danni magici, vengono rallentati e respinti verso il centro dell'area.