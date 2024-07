Finale italiana di League of Legends, ancora Macko vs Dsyre

Uno a uno finora il punteggio sul tabellone degli scontri diretti in finale tra Macko e Dsyre, due delle principali organizzazioni esports italiane che torneranno nuovamente a sfidarsi nella finale del campionato italiano di League of Legends. La finale di Lit, competizione organizzata e gestita dal tournament organizer Pg Esports, si giocherà giovedì 25 luglio dal vivo al Parco Center di Milano e vedrà per la terza volta consecutiva sfidarsi le stesse due squadre delle ultime due volte. Diventa così la finale più giocata consecutivamente nel campionato italiano, pareggiando in termini assoluti quella tra Macko e Outplayed, disputata tre volte anch’essa ma non in modo continuativo. Nel Summer 2023, un anno fa sempre a Milano, a vincere furono i Macko, mentre a marzo è arrivato il primo trofeo Dsyre, attuali campioni in carica.

Un percorso inverso

I Macko hanno chiuso la stagione regolare da imbattuti con 12 vittorie su 12 partite disputate e un punteggio totale di 14-0 (per squalifica dei Dren), mentre i Dsyre hanno incontrato qualche difficoltà in più del previsto chiudendo sì al secondo posto ma con ben quattro sconfitte accumulate, di cui due proprio contro i rivali degli ultimi due anni di competizioni. Eppure al primo turno playoff, messe nuovamente davanti, a vincere sono stati proprio i Dsyre al quinto e ultimo game della serie alla meglio delle cinque. Per Fabrizio “Gine” Ginestroni, head coach dei Dsyre, il successo dietro questa vittoria per tratti a sorpresa è stato riuscire a dimenticare quanto successo in stagione regolare: “Siamo riusciti a effettuare un completo reset dall'ultimo game di regular season contro di loro, in quanto sapevamo che quello che abbiamo mostrato in quella partita è quanto di piú lontano siamo nella realtá. L’intero staff, Herna, Osyris e Faith, ha fatto un lavoro eccezionale nell'analizzare in profondità il gameplay dei Macko, che pur essendo molto canonico, ha dato enormi grattacapi a tutti durante la stagione regolare. Di conseguenza il ruolo mio e di Evan è stato quello di mettere i nostri ragazzi nella loro comfort zone in modo che potessero semplicemente fare quello che sanno fare meglio, ossia giocare, divertirsi e vincere”.

Un passo in più

Conquistata la finale, i Dsyre hanno dovuto semplicemente attendere di capire contro chi giocare tra Macko e Atleta, questi ultimi vittoriosi sugli Eko che hanno lasciato fuori dalla contesa gli Outplayed. Il match che dava accesso alla finale ha rimesso in mostra i veri Macko con i suoi cinque interpreti capaci di far ripartire la macchina perfetta vista nelle settimane precedenti e concedendo un singolo game agli avversari, con gli Atleta che sono arrivati terzi per il terzo split di fila. “Probabilmente su di noi c’erano delle aspettative troppo alte, visto il risultato di imbattibilità raggiunto in campionato”, ha raccontato l’head coach dei Macko, Riccardo “Rharesh” Tata, commentando la precedente sconfitta con i Dsyre. “I ragazzi hanno subito tanta pressione, quasi fossero costretti a fare per forza un risultato perfetto. Non avevo dubbi che saremmo tornati ancora in finale contro i Dsyre: siamo pronti a sfidarli per il titolo e sono sicuro che questa volta andrà diversamente. Mi accerterò che tutti si presentino nelle migliori condizioni possibili”.