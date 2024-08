Arcane di League of Legends diventerà un libro

Quest'autunno Riot Games, Fortiche e Melcher Media uniranno le forze con Insight Editions per pubblicare The Art and Making of Arcane, una raccolta della genesi artistica e narrativa della serie animata vincitrice di un Emmy Award, basata su League of Legends e creata da Riot Games con il famoso studio di animazione Fortiche Productions. Scritto da Elisabeth Vincentelli (The New York Times, ABBA Treasures), The Art and Making of Arcane è una cronaca del lavoro artistico realizzato nella prima e nella seconda stagione di Arcane, che ha portato la serie a ottenere riconoscimenti da parte della critica e dei fan e a diventare la prima serie in streaming a vincere l'Emmy come miglior serie animata.