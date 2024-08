Le finali di LoL sbarcano a Monaco

Come annunciato già da tempo da Riot Games le finali di EMEA Masters e di LEC si terranno tra il 29 agosto e l’1 settembre presso la Munich Olympic Hall (Olympiahalle), nel contesto di un grande evento che abbraccerà gran parte della città bavarese per l’intero periodo: oltre alla venue vera e propria, infatti, sarà possibile visitare il “LEC XPO”, un’area interamente dedicata a League of Legends nel pieno centro di Monaco, presso la Odeonsplatz.

LEC XPO

L’entrata al padiglione sarà gratuita, con la possibilità di accaparrarsi alcuni gadget esclusivi, di raccogliere timbri per l’ottenimento di premi (per il momento non meglio specificati) e di dare un’occhiata all’angolo Arcane, con tanto di truccatori e tatuatori professionisti per portare sulla propria pelle i tratti peculiari dei cittadini di Piltover e di Zaun. Ci sarà anche la possibilità di incontrare diversi talent di LEC per dei meet & greet, come Caedrel, G2 Kesha, Medic, Tolkin, Sola e la BDS Academy, oltre che di assaggiare alcune prelibatezze bavaresi cucinate nientemeno che da… Mordekaiser in “persona”.

Gli highlight del LEC XPO, tuttavia, non finiscono qui: stando al programma pubblicato da Riot, infatti, alle ore 13:00 di sabato 31 agosto, vi sarà un panel dedicato ai doppiatori originali di Arcane, in un’occasione più unica che rara di imbattersi nell’intero cast della prima (e, chissà, magari anche della seconda) stagione della pluripremiata serie animata, dal vivo.

Se siete appassionati di cosplay, inoltre, non disperate: Riot ha pensato davvero a tutto. Sabato 31 sarà infatti possibile esibirsi dal vivo, su un palcoscenico dedicato, davanti a una giuria internazionale che premierà i vincitori del contest. Domenica 1, invece, ci sarà il “Cosplay Catwalk”, ossia una vera e propria sfilata in costume nelle aree circostanti, per poter mostrare a tutti il frutto del duro lavoro che sta dietro al confezionamento di abiti a tema.

Emea Masters Grand Finals

Come anticipato, il primo grande evento esportivo sarà la Grand Final di EMEA Masters, il circuito europeo appena sotto LEC che vede competere le migliori classificate di tutti i campionati domestici EMEA tra di loro, per l’ottenimento del primato regionale.

Dopo l’eliminazione dei nostri Macko e Dsyre, a guadagnarsi l’accesso alle finali sono stati i BDS Academy e i Vitality.Bee, entrambe organizzazioni provenienti dalla prima lega francese, che ormai da svariati anni fa registrare risultati da capogiro nel panorama europeo, rappresentando un vero predatore alfa dell’ecosistema. Tra i tanti nomi presenti all’interno dei roster di questi due team, a spiccare è sicuramente quello di Janix “Jenax” Bartels (ora sotto il nome di “JNX”), vecchia conoscenza dell’allora European LCS, quando vestiva la casacca con i colori degli SK Gaming e difendeva la loro Corsia Superiore.

La Finale avrà luogo alle ore 18:00 di Venerdì 30 agosto, e sarà possibile assistervi, su Twitch, oltre che sul canale ufficiale di EMEA Masters, anche su quello italiano di Roberto “KenRhen” Prampolini. Il consiglio, chiaramente, è quello di non mancare, dal momento che alcuni dei player che scenderanno in campo potrebbero presto approdare sulle sponde di LEC.

LEC Grand Finals

Dulcis in fundo, il vero e proprio evento clou del Main Stage bavarese non può che essere quello delle Finali di LEC. Nonostante siano già qualificati ai mondiali, G2, Fnatic e MAD Lions KOI voleranno a Monaco per decidere una volta per tutte chi sia il più forte, stavolta davanti a un pubblico ben più ampio, numeroso e rumoroso della più raccolta LEC Arena di Berlino.

Il programma prevede una prima Finale, quella del Lower Bracket, tra G2 e MAD Lions KOI, che avrà luogo sabato 30 agosto alle ore 18:00. Tale scontro, naturalmente in formato Best of 5 (si vince con 3 partite su 5), sarà utile per l’accesso alla Finale vera e propria, quella di domenica 1 settembre, sempre alle ore 18:00, dove ad attendere i vincitori ci saranno i Fnatic, protagonisti di un ottimo cammino nell’Upper Bracket delle fasi finali di questa stagione competitiva estiva.

Sembrerà strano dirlo, ma ad arrivare a Monaco con qualche dubbio in più sembrano essere i G2: Fnatic e MAD Lions Koi, infatti, hanno dimostrato di essere in gran forma e di aver avuto un’ottima lettura del meta corrente di League of Legends, mentre Caps e compagni sembrano aver avuto qualche difficoltà in più in merito, con troppe sbavature durante gli altri match di questi playoff. La copertura italiana dell’evento sarà ad opera di PG Esports e del solito Roberto “KenRhen” Prampolini.