Ufficiale, la fearless draft arriva anche in Lec

Le fasi finali del campionato europeo Lec di League of Legends si stanno attualmente svolgendo a Monaco di Baviera. Si tratta delle ultime due partite della stagione prima dell’appuntamento finale con il mondiale ma nel frattempo è già il momento di pensare al 2025. E così il Commissioner Lec Artem Bykov, intervistato da Lorenzo Di Berardino su Esportsmag.it (per ora solo un’anticipazione, il resto arriverà nei prossimi giorni) ci ha rivelato che per le draft dei team arriverà una novità importantissima.

Cos’è la fearless

Introdotta per la prima volta nel circuito competitivo nella seconda divisione cinese, il formato fearless delle draft è stato via via adottato anche da altre leghe. Si tratta di un formato in cui all’interno delle draft i campioni non possono essere più scelti dallo stesso team più di una volta nel corso della stessa serie. E nel 2025 tale formato arriverà anche in Lec.

La risposta di Bykov

Da un po’ di tempo a questa parte, in Asia, è stata introdotta la Fearless Draft, e c’è stato un gran discutere sull’opportunità di inserire o meno la stessa modalità anche qui in Occidente: con i relativi alla mano, pensi che ciò produrrebbe gli stessi effetti anche in LEC, o si prevede un impatto minore?

“Credo che l’implementazione della Fearless Draft sarà parecchio interessante per i nostri fan”, ha risposto l’Lec Commissioner Bykov, “e posso confermare fin da questo momento che questa nuova modalità verrà implementata anche in LEC a partire dal prossimo Winter Split, e siamo tutti molto emozionati al riguardo”.