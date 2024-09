Summer Split e Worlds, ecco le parole di MAD Elyoya (LoL)

Nell’ultima parte della stagione, ti abbiamo visto ricorrere a una varietà di pick supportivi in giungla, come Ivern, Maokai, Zyra, ecc., contrariamente al resto della Stagione, in cui ti abbiamo visto prioritizzare campioni più aggressivi: che cosa è cambiato e come mai ti sei trovato in questa posizione?

Credo fosse il meglio per il team e per le Draft che volevamo proporre. Mi sento comunque più un giocatore da carry di giungla, ma ripeto: è quello che serviva al team per vincere e, alla fine della fiera, quello è l’obiettivo che tutti abbiamo, per cui sono stato felice di mettermi al servizio della squadra in questo modo. Qualsiasi campione abbia alte probabilità di vittoria, lo giocherei volentieri.

Abbiamo notato che, di recente, Myrwin ha cominciato a giocare pick esotici in Corsia Superiore, specialmente nella serie vinta contro i G2 all’inizio di agosto: era tutto un piano per mettere i vostri avversari in una situazione scomoda o erano delle vere e proprie strategie che potremmo tornare a vedere in futuro?

Posso dirti che si tratta di strategie su cui abbiamo lavorato a lungo. Myrwin ha una Champion Pool pressoché infinita, e può giocare qualsiasi tipo di campione, cosa che gli piace anche. Spesso e volentieri, i suoi avversari non conoscono il matchup, e si trovano in difficoltà, mentre lui sembra essere sempre a proprio agio. In sostanza, non importa chi ci troviamo davanti, noi continueremo a giocare così, perchè sappiamo che questo è un nostro punto di forza, nonché qualcosa che rende il nostro team effettivamente migliore.

Ultimamente, abbiamo vissuto un lungo periodo in cui il meta in giungla era prevalentemente composto da campioni da potere magico, causato anche e soprattutto dalla scomparsa dei maghi da AP dalla Corsia Centrale. Trattandosi di un cambiamento piuttosto importante, come pensi che tutto questo abbia influenzato l’ambiente competitivo, dallo spettacolo che siete in grado di offrire agli equilibri interni di un team?

Credo che i jungler AP siano i più forti in questa patch e, anche se ho giocato discretamente su questi pick, non credo che il meta abbia favorito particolarmente il nostro team, ed è per questa ragione che, alla fine, siamo finiti a giocare altro, il più delle volte. Ripeto, attualmente i campioni da potere magico [in giungla] sono i più forti, e questo si è visto parecchio anche in LPL, che credo sia la Lega competitiva con il meta-state migliore in questo momento, ma per le nostre specifiche preferenze, altre scelte hanno ripagato meglio.

L'intervista completa è su Esportsmag.it