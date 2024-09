I Linkin Park lanciano il mondiale di LoL con il nuovo singolo

Nel 2023 i mondiali di League of Legends sono diventati l’evento esports più visto nella storia con oltre 6,4 milioni di spettatori contemporanei (esclusi i numeri cinesi, difficilmente interpretabili per il diverso metodo utilizzato). La vittoria dei T1, la quarta nella storia dell’organizzazione e della loro icona Faker, in Corea del Sud ha riportato League of Legends nell’olimpo della scena competitiva videoludica. Quest’anno si ritorna in Europa dopo tre anni, ma per la prima volta dopo cinque con il pubblico dal vivo. E a omaggiare l’evento ci sono anche i Linkin Park, la storica band nu metal che ha firmato l’inno dei mondiali 2024 con la canzone “Heavy is the Crown”.

Da Chester a Emily

Dalla prematura scomparsa di Chester Bennington, i Linkin Park non avevano più pubblicato un nuovo album di inediti, fatta eccezione per il singolo Lost, recuperato da vecchie registrazioni e riportato in auge dalla produzione di Mike Shinoda, il nuovo frontman della band. Il singolo The Emptiness Machine, presentato il 5 settembre (il 6 in Italia) durante uno speciale concerto dal vivo che è servito soprattutto per presentare al pubblico la nuova cantante Emily Armstrong, ha segnato il loro primo nuovo inedito dopo sette anni a cui farà seguito il 15 novembre l’uscita dell’album. Tra i vari brani presenti anche Heavy is the Crown, singolo che dopo i vari ammiccamenti è adesso stato confermato essere anche l’inno dei Worlds 2024, i mondiali di League of Legends, e rappresenta una collaborazione monumentale tra la band e l'industria videoludica, ha affermato Mike Shinoda. "Poter collaborare con Riot per offrire questo inno alla community internazionale di League of Legends è stata un'esperienza straordinaria. Per noi questo brano rappresenta il culmine di una nuova era, imbriglia il nostro sound caratteristico e lo carica di nuova energia. Non vediamo l'ora che i giocatori e i fan possano ascoltarlo”.

Esports e musica

I Linkin Park si uniscono così agli artisti che hanno suonato gli inni dei Mondiali del passato, tra cui superstar internazionali del calibro di Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd, NewJeans e altri ancora. Nel complesso, questi inni hanno totalizzato oltre 10 miliardi di riproduzioni sulle diverse piattaforme di streaming digitale. Il più recente, il brano "GODS" del 2023 delle NewJeans, ha infranto il record come inno con il debutto di maggior successo della storia, totalizzando quasi 270 milioni di riproduzioni in tutto il mondo sulle varie piattaforme di streaming, mentre il suo video musicale ha quasi 100 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube di League of Legends. "L'inno dei Mondiali è il momento musicale che i giocatori di LoL aspettano con più impazienza ogni anno ed è diventato un appuntamento molto atteso nel mondo musicale al livello internazionale", ha dichiarato Maria Egan, Responsabile globale della musica di Riot Games. "Mentre la band inizia questo nuovo, entusiasmante capitolo, siamo onorati di poter collaborare con loro per l'inno del 2024. Il testo di 'Heavy Is The Crown' cattura perfettamente la narrativa dei Mondiali di quest'anno e costituisce un potente accompagnamento per le tematiche del video musicale".