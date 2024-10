Cinema e Riot Play Club, ecco dove guardare la finale di Lol

Con la conclusione della fase di svizzera si avvicina sempre più il momento di scoprire chi vincerà il titolo mondiale 2024 di League of Legends. Il 2 novembre gli appassionati del moba targato Riot Games si potranno ritrovare a Londra per celebrare i nuovi campioni del mondo ma, come già accaduto un anno fa, per chi non potrà volare fino al Regno Unito ci sarà la possibilità di guardare l’atteso match anche al cinema insieme a numerosi altri tifosi di Lol.

Cinema e Riot Play Club

Nonostante l’uscita di scena di tutte e tre le squadre europee, il mondiale di League of Legends entra adesso nel vivo con le partite a eliminazione diretta del tabellone finale: quattro cinesi, tre coreane e una nordamericana si contenderanno il titolo. L’esperienza della finale potrà adesso essere vissuta anche al cinema, come già annunciato in precedenza, con numerose location sparse per tutta Italia: già adesso è possibile scoprire quali cinema trasmetteranno la finale e prenotare il proprio posto sul sito dedicato. Oltre che nei cinema, gli appassionati della scena competitiva di Lol potranno seguire la finale dei Worlds anche nei Riot Play Club per una “esperienza più intima e meno solenne”. La finale sarà infatti trasmessa in tutti i Riot Play Club d’Italia con l’elenco che è stato recentemente aggiornato: