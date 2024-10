Mondiali League of Legends, ecco le semifinali

Due derby, quello cinese tra Weibo Gaming e Bilibili Gaming e quello coreano tra T1 e GENG, decideranno le finaliste dei Worlds 2024 di League of Legends. Per la sesta volta in 14 edizioni, quindi, a sfidarsi per il titolo finale saranno le rappresentanti delle due maggiori regioni competitive a livello globale. La finale del 2 novembre di Londra si tingerà ancora una volta del colore della bandiera asiatica.

Flyquest quasi

I FlyQuest, ultima speranza dell’Occidente in un tabellone playoff tutto cine-coreano, hanno spinto i Geng al loro limite, costringendoli ad arrivare fino al quinto game in un match in cui i nordamericani dell’Lcs sono sempre stati in vantaggio in termini di punteggio. Nonostante i rimpianti per il quinto game, i Flyquest sono comunque andati vicinissimi a una delle imprese più inaspettate degli ultimi anni di mondiali, giocando al loro gioco. Tra scelte di campioni non comuni e dei Geng non in formissima, i Flyquest hanno dimostrato che l’Occidente può dire la sua giocando al proprio gioco, anziché essere costretti ad adattarsi a quello delle squadre cinesei o coreane. Un match da cui anche le squadre europee avrebbero molto da imparare.

T1 pronti

Chi sorride dopo aver visto i Geng sono i T1, apparsi in forma smagliante. I campioni del mondo in carica non solo hanno superato i Tes in scioltezza nei quarti, ma hanno mostrato di essere in stato di grazia, lontanissimi da quei T1 goffi e insicuri che avevano persino rischiato di non qualificarsi al mondiale 2024 nel Regional League coreano. E vedendo i Geng di ieri, prossimi avversari in semifinale, la serie statistica di 11 sconfitte nelle ultime 12 partite per i T1 sembra svanire, in favore invece di una loro vittoria per un’altra, ennesima, finale mondiale. Nel frattempo Faker e i T1 hanno conquistato l’accesso alla loro nona semifinale mondiale in carriera, la quarta di fila dal 2021.

L'altra semifinale

A sfidarsi nella seconda semifinale saranno le due finaliste del campionato cinese, Bilibili Gaming e Weibo Gaming, esattamente come un anno fa: nel 2023 furono ancora loro a giocarsi il posto in finale, con la vittoria al quinto game dei Weibo, poi sconfitti in finale dai T1. Quest’anno gli equilibri sembrano essere differenti: l’arrivo di Knight ai Blg ha alzato il livello competitivo del team, portando due titoli iridati all’organizzazione cinese. Senza dimenticare che la scorsa finale Lpl tra le due è stata vinta dai Bilibili con un secco 3-0 maturato al termine di una delle serie più veloci di sempre tra le finali del campionato cinese. Vero, però, che i Weibo hanno già sorpreso molti superando gli Lng ai quarti, da molti additati come potenziali vincitori.