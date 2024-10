Non solo Tottenham, Son gioca anche a Lol

Il tifo per Faker

Son ha raccontato di come inizialmente le sue abilità non fossero delle migliori, per usare un eufemismo, e che i suoi amici lo prendevano in giro per questo motivo. Amici con cui gioca, inevitabilmente, con 200 di ping a orari totalmente differenti data la diversità di fusi orari. Son ha anche parlato del suo tifo per i T1, il più importante team coreano di League of Legends e campione del mondo in carica, e per il suo capitano Faker, incontrato già due anni fa nel 2022 in occasione della tourneè estiva del Tottenham in Corea.

Qui il video completo.