Lol, tutte le abilità di Ambessa Medarda

La nuova patch 14.22 di League of Legends porterà con sé numerosi contenuti a tema Arcane, tra cui la nuova campionessa Ambessa Medarda e una nuova versione dell’howling abyss, la mappa classica della modalità Aram. Ambessa Medarda ha fatto la sua apparizione per la prima volta nella Stagione 1 di Arcane: si tratta di una generalessa noxiana che veste i panni della madre di Mel, personalità facente parte del consiglio di Piltover.

Le abilità di Ambessa

Ambessa è la matriarca della famiglia Medarda, una casata noxiana di grande fama e potere che su League of Legends ricoprirà probabilmente il ruolo di toplaner. Alta mobilità, combattimenti corpo e corpo e danni continui sono i tratti caratteristici del suo kit che la avvicinano per molti versi a K’Sante, pur mantenendo le proprie originalità. Ecco le sue abilità:

Passiva - Passo del mastino

Inserire un comando di attacco o di movimento durante il lancio di un'abilità fa scattare Ambessa per una breve distanza quando l'abilità è stata lanciata. Lanciare un'abilità conferisce al suo attacco successivo gittata, danni e velocità d'attacco bonus, e rimborsa energia.

Q - Spazzata tattica/Divide et impera

Ambessa effettua una spazzata in un semicerchio di fronte a sé con i suoi mastini draconici gemelli, infliggendo danni bonus ai nemici colpiti dalle lame.

Colpire un nemico trasforma il prossimo lancio di questa abilità per un breve periodo, consentendole di colpire con i mastini draconici in una linea davanti a sé, infliggendo danni bonus al primo nemico colpito.

W - Ritorsione

Ambessa ottiene uno scudo, si prepara per un istante e colpisce il terreno per infliggere danni ai nemici nelle vicinanze. Se durante la preparazione riesce a bloccare danni non provenienti da minion, l'abilità infligge danni aumentati.

E - Straziare

Ambessa fa roteare i suoi mastini draconici gemelli attorno a sé, infliggendo danni e rallentando i nemici nelle vicinanze. Attivare Passo del mastino da questa abilità le consente di colpire una seconda volta al termine dello scatto.

R - Esecuzione pubblica

Ambessa appare accanto al campione nemico più lontano in una linea retta a sua scelta e lo sopprime al suo arrivo. Successivamente, sbatte il nemico a terra, infliggendogli danni e stordendolo.

Nuova mappa Aram

Insieme all’arrivo di Ambessa, la patch porterà con sé anche la possibilità di giocare sul Ponte del Progresso in un aggiornamento a tema Arcane per ARAM disponibile fino all'8 gennaio 2025. Oltre alla nuova mappa, l'aggiornamento introduce modifiche alla Palla di neve, nuovi buff ispirati a Piltover e Zaun che si ottengono quando gli inibitori vengono distrutti, missioni nemesi per i campioni apparsi in Arcane e altro ancora.