Chi sono i gamer più intelligenti: la classifica

La società WhichBingo ha commissionato una ricerca sui giocatori di videogiochi scoprendo che il QI, il quoziente intellettivo, medio dei player di League of Legends è il più alto tra i vari titoli videoludici. La ricerca è stata condotta tra 1.002 giocatori proprio allo scopo di scoprire quale player base fosse più intelligente nel mondo dei videogiochi, settore che stimola enormemente il cervello e le funzioni cognitive in generale.

Chi sono i più intelligenti

Nella ricerca condotta da una delle più importanti società di bingo del Regno Unito, la WhichBingo, realizzata insieme a un gruppo di psicologi che hanno preparato il testi di intelligenza, si sono messe alla prova la comunicazione verbale, il pensiero matematico e logico e il ragionamento visivo. A registrare il più alto punteggio medio sono stati i giocatori di League of Legends con un risultato di 120,4. Subito dietro di loro i giocatori del recente titolo single player Black Myth: Wukong (che è anche, paradossalmente, il nome di un personaggio proprio di League of Legends) con un QI di 119,8. Sul podio anche i giocatori di Baldur’s Gate 3, mentre i player di Counter-Strike si sono piazzati al quarto posto con 116,1.

I peggiori

Dall’altra parte della classifica invece i meno intelligenti appaiono i giocatori di EA Sports Fc che hanno registrato un punteggio di appena 89,8. Considerato che la media della popolazione generale è tra gli 85 e i 115, i giocatori di Lol si ritrovano ampiamente sopra questa fascia. Molto in alto si trovano infine i giocatori di Pc con 114,1, mentre i mobile gamers si attestano più in basso a 99,9. In mezzo i giocatori Playstation con 111, Xbox con 105,9 e Switch con 103,4. Ultimo punto riguarda la differenza di genere: le donne hanno registrato un QI superiore agli uomini: 107,9 contro 105,8.