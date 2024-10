Faker porta ancora i T1 in finale mondiale

I record di Faker, all’anagrafe Lee Sang-hyeok, il miglior giocatore della storia di League of Legends, non si contano più nemmeno sulle dita di due mani e ieri ne ha segnato un altro. È infatti diventato il primo giocatore a disputare una finale dei mondiali per tre anni consecutivi per due volte. Un’impresa che gli era riuscita già nel triennio 2015-2017, al termine della quale ottenne due vittorie e una sconfitta, sempre con la maglia dei T1 (all’epoca SK Telecom T1) ma con un roster che nel corso di quei tre anni si era modificato più volte. Questa volta invece il roster dei T1 è rimasto sempre lo stesso con Zeus, Oner, Faker, Gumayusi e Keria. Un roster che, nonostante le voci che li vedrebbero pronti a separarsi per il 2025, continua a dare spettacolo.

Finale in arrivo

Emblematica la partita di domenica 27, la semifinale vinta 3-1 contro i Geng nel derby tutto coreano. La particolarità è che i T1, prima del match, avevano perso 11 delle ultime 12 serie giocate contro i Geng con l’ultima vittoria risalente allo Spring 2023. Nonostante i numeri fossero totalmente a sfavore, i T1 hanno tirato fuori una prestazione d’altri tempi che li ha uniti e sinergici come team come non si vedevano da tempo. L’ultimo ostacolo per il quinto titolo mondiale di Faker e dei T1, dopo quello conquistato l’anno scorso, sono adesso i Bilibili Gaming, vittoriosi senza nemmeno troppe fatiche contro i Weibo nell’altro derby, questa volta cinese, contro i Weibo. Con un’altra interessante statistica: Faker non ha mai perso una serie Bo5 contro un team cinese ai playoff di un mondiale, un altro ennesimo record di una carriera senza precedenti. L'appuntamento è per sabato 2 novembre a Londra.