Lec 2025, si cambia: ecco le novità

La stagione 2025 dell’Lec, la massima competizione europea, è pronta a tornare con numerose novità appena annunciate dalla divisione esports europea di Riot Games. Il nuovo formato dei tre split, introdotto nel 2023, ha permesso all’Lec di ritagliarsi uno spazio importante nell’ecosistema globlae di League of Legends a livello di interesse, con il numero di spettatori online in costante crescita come media e come picchi di pubblico. Nonostante ciò, alcuni cambiamenti erano necessari e arriveranno nel 2025: cambio di formato dei singoli split, addio championship points e Finals, live patch.

Tutte le novità del formato Lec 2025

Il formato a tre split rimane integro anche per il 2025: avremo quindi ancora il Winter Split, lo Spring Split e il Summer Split. Tuttavia vengono eliminate le Lec Finals, l’evento di fine stagione a cui si qualificavano fino a questo 2025 le sei squadre con più Championship Points e che fungeva anche da torneo di qualificazione per strappare il pass per il mondiale di League of Legends. Dal 2025 insieme alle Finals scompariranno anche i Championship Points, ovvero i punti accumulati dalle squadre durante l’anno in base ai piazzamenti nei tre split. “È un cambio che abbiamo reputato necessario per semplificare come funziona la stagione competitiva Emea di League of Legends e rendere più snello il processo di qualificazione ai mondali”, ci ha raccontato Maximilian Peter Schmidt, Director di League of Legends Esports EMEA.

Di fatto i tre split non saranno più connessi tra loro ma rappresenteranno ognuno un trofeo singolo che qualifica separatamente ai tre eventi internazionali. Il Winter Split permetterà infatti alla vincitrice di ottenere l’accesso al primo evento internazionale dell’anno, il cui nome ufficiale non è ancora stato rivelato. Questo split rimane identico nel formato a quelli conosciuti finora: regular season di tre settimane con partite secche Bo1, le migliori otto avanzano alla fase playoff. È in questa seconda fase che viene introdotta la modalità draft Fearless, in cui i campioni giocati in un singolo game non possono più essere utilizzati per il resto della serie. Stesso formato che sarà utilizzato anche nel primo evento globale della stagione: “È stata un’espressa richiesta dei coaching staff delle squadre di inserire questa draft per meglio prepararsi al torneo mondiale. Richiesta che abbiamo accolto volentieri”, ha ribadito Schmidt.

Spring e Summer, più Bo3

Un’altra novità, inclusa anche nel Winter Split, è che il campionato si giocherà tutto in live patch: “Ove possibile”, ha sottolineato Schimdt, “le partite si giocheranno sull’ultima patch disponibile in gioco, in modo da avvicinare ancora di più l’esports al gioco di tutti i giorni che affrontano i nostri player non professionisti”. Spring e Summer Split invece cambiano quasi radicalmente, portando due nuovi formati che vanno ad accontentare la richiesta dei team e della community verso una regione più competitiva, dopo le polemiche sul secondo anno consecutiva senza nemmeno una Top 8 al mondiale.

In particolare lo Spring Split si giocherà con un girone all’italiana, con sole partite di andata, come nel Winter Split ma tutte in Best of 3. Saranno sette settimane di sfide con tutte le squadre che giocheranno almeno nove serie al meglio delle tre: le migliori sei si qualificheranno per i playoff in un tabellone e doppia eliminazione simile a quello della vecchia Lec Finals. Qui entreranno in gioco le Bo5 per un numero significativo di game da giocare. Le finaliste dello Spring si qualificheranno per il Mid-Season Invitational, il secondo evento internazionale dell’anno.

Summer, tornano i gruppi

Anche il Summer avrà un formato totalmente rinnovato con le dieci squadre Lec che verranno divise in due gironi: ogni squadra giocherà partite Bo3 contro ciascuna squadra del proprio gruppo. Le quinte di entrambi i gruppi saranno eliminate e termineranno la stagione competitiva, mentre le prime due avanzeranno alla fase playoff. La terza del primo girone affronterà invece la quarta del secondo girone, e viceversa, in partite Bo3: le vincenti raggiungeranno le migliori quattro ai playoff, ancora a doppia eliminazione. Al termine del tabellone le migliori tre squadre, quindi le due finaliste e la terza classificata, saranno le rappresentanti dell’Emea ai Worlds 2025 che, come già annunciato, si terranno in Cina.

Riot Games ha anche già annunciato la data di inizio della stagione, fissata al 18 gennaio 2025, ma ha inoltre anticipato, senza dare ancora i dettagli, che si sta lavorando in collaborazione con le squadre Lec per portare alcune giornate di campionato in giro per l’Europa, “tenendo un numero molto limitato di partite dello Spring Split a livello locale in strutture scelte dalle squadre partecipanti”. Si parla al momento di uno o due eventi Lec da disputare in locale la prossima stagione.