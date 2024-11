Il presidente dell'esports di LoL: "Orgogliosi del nostro sport"

In occasione del Media Day che precede la finale dei mondiali di League of Legends, il Presidente of Global Esports John Needham ha confermato diverse numeriche interessanti riguardo i Worlds 2024 che si concluderanno il 2 novembre con la finale tra Bilibili Gaming e T1.

I più visti di sempre

Needham ha confermato che la semifinale dei Worlds del derby coreano tra T1 e Geng è stata la più vista di sempre, escludendo i numeri cinesi. Sono state 4,9 milioni le persone che si sono collegate per guardare il match, vinto poi dai T1 campioni in carica 3-1, il dato più alto di sempre secondo in assoluto solo alla finale 2023 che aveva superato i 6,1 milioni di spettatori di picco. “Come media spettatori abbiamo registrato una crescita superiore al 30% rispetto al 2023”, ha affermato Needham.

Non solo esports

“Questo è in generale il mondiale più visto di sempre e siamo super felici che i numeri continuino a crescere anche dopo così tanti anni”, ha continuano Needham. “Mettiamo enormi sforzi nella scena competitiva perché crediamo che sia il modo migliore per far sognare coloro che giocano e che vogliono imparare”. Ma non solo: “Siamo anche soddisfatti di come siamo riusciti negli anni a coniugare lo sport con l'intrattenimento e con la musica: League of Legends è diventato uno spettacolo che tutto il mondo segue”.