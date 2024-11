Dove si terranno i prossimi eventi di LoL nel 2025?

Il nuovo evento internazionale di League of Legends ha finalmente un nome. Si chiamerà First Stand e si svolgerà in Corea dal 10 al 16 marzo 2025. Ad annunciarlo è stato Chris Greeley, Head of Global esports di League of Legends. Il nuovo evento internazionale, il terzo della stagione, era stato genericamente annunciato alcuni mesi fa ma era rimasto senza nome. Adesso l'ufficialità di First Stand si sposa anche con l'introduzione del formato fearless per le draft, adottato anche in tutti i primi split delle cinque leghe regionali.