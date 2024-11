Cambia il formato delle Erl: arriva la fearless

Con la nuova stagione competitiva di League of Legends ci saranno diverse novità per quanto riguarda le Erl e l’Emea Masters, ovvero il circuito immediatamente inferiore al Tier 1 dell’Lec, tra cui l’introduzione del formato fearless. Come già annunciato una settimana fa, anche le Erl adotteranno il sistema dei tre split, seguendo in tal senso l’Lec e le altre leghe competitive continentali. Ma non è l’unica novità che vedremo per il 2025.

Ecco la fearless

A partire dalla prossima stagione le Erl adotteranno un formato composto da tre split, al termine di ognuno dei quali ci sarà la consueta edizione dell’Emea Masters, a cui partecipano le migliori squadre di ogni lega regionale europea. Nel 2025, come anticipato, le varie Erl avranno una maggiore flessibilità nel determinare il formato competitivo dei propri campionati, così come molte più libertà su cosa trasmettere e come. Ciò significa che i formati delle varie leghe potrebbe cambiare gli uni dagli altri, contrariamente alla standardizzazione che abbiamo visto negli ultimi anni. Un’altra novità è l’introduzione, come già annuciato per l’Lec, del formato fearless che prevede di non poter riutilizzare gli stessi campioni più di una volta all’interno della stessa serie. Tale formato debutterà già nel Winter Split che prenderà il via il 13 gennaio e si concluderà il 9 marzo.

Le date del Summer

Dal 17 al 23 marzo, in meno di una settimana, si giocherà il Winter Split dell’Emea Masters in una versione super compatta. Lo Spring Split inizierà invece il 24 marzo e si concluderà il 30 maggio, più tardi del solito: “Abbiamo esteso la prima parte della stagione competitiva per assicurarci che ci sia abbastanza tempo per i team e per gli spettatori per prendere respiro tra un campionato e l’altro”, hanno affermato da Riot Games. Dal 3 al 21 giugno si concluderà poi la seconda parte della stagione con l’Emea Masters Spring Split. Sul Summer Split, invece, non sono ancora stati rivelati dettagli. Nei prossimi giorni sono attese invece news più approfondite su Lit, il campionato italiano di League of Legends che tornerà per il secondo anno.