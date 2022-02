Overmars a rischio su FIFA 22

Il calcio nuovamente nella bufera. A scombussolare nuovamente gli equilibri del mondo calcistico, un altro caso di molestie. Dopo Mason Greenwood, questa volta nell'occhio del ciclone ci è finito Marc Overmars. Il direttore sportivo dell’Ajax, infatti, si è dimesso dal proprio incarico. Il motivo? una serie di messaggi inappropriati inviati ad alcune colleghe, ascrivibili dunque alla sfera delle molestie. L'ex giocatore del Barcellona ha ammesso le proprie colpe dichiarando: "Mi vergogno, non mi ero reso conto che stavo oltrepassando il limite, cosa che mi è stata chiarita nei giorni scorsi. Chiedo scusa, per qualcuno nella mia posizione questo comportamento è inaccettabile. Non vedo altre opzioni che lasciare l’Ajax".

Il caso Greenwood

Anche qui le ripercussioni potrebbero non fermarsi alla sfera personale e calcistica di Overmars, ma viaggiano lungo le corsie virtuali dei videogiochi. L’ex calciatore di Arsenal e Barcellona è presente in Ultimate Team su Fifa 22 ed Electronic Arts potrebbe adottare lo stesso metro di valutazione utilizzato per Mason Greenwood e Benjamin Mendy, eliminando la sua carta Icon con un overall complessivo di 88. Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali e il prezzo si mantiene stabile intorno ai 170.000 crediti sul mercato di FUT.

FUT: il precedente

Qualche anno fa, intanto, era stato un altro giocatore olandese a pagare con l’eliminazione della propria carta un comportamento decisamente sopra le righe. EA Sports decise di rimuovere Marco van Basten da Fifa 20 Ultimate Team. Pomo della discordia un’espressione nazista utilizzata prima di un’intervista. Lecito, dunque, aspettarsi una linea drastica anche per Overmars.