Fifa 22: il prossimo capitolo sarà free to play?

Anche il videogioco più popolare presto potrebbe convertirsi alla politica del free to play. Fifa, infatti, a partire dal 2023 potrebbe entrare in quella ristretta cerchia di giochi gratuiti almeno per quanto riguarda la base. Il contorno sarà a pagamento. Merito, ovviamente, delle microtransazioni. Electronics Arts nel solo 2021 ha guadagnato una cifra pari a 1,6 miliardi dollari grazie ad Ultimate Team e alle sue loot box acquistabili con denaro reale. Circa il 29% delle entrate complessive del publisher, che ha già sposato la pratica del free to play con tanto successo grazie ad Apex Legends.

Ultimate Team, guadagni record

La domanda, però, sorge spontanea. Quali sono gli interessi che spingerebbero Electronic Arts a far diventare Fifa 23 gratuito, nonostante l’esperienza fallimentare di eFootball? Il primo fattore potrebbe essere di carattere economico. I costi di produzione verrebbero abbattuti e c’è una consapevolezza di fondo che ciascun player potrebbe spendere sul mercato virtuale i propri soldi, piuttosto che acquistare anno dopo anno una copia fisica del gioco.

Fifa teme l’ascesa di UFL?

L’altro fattore potrebbe essere un messaggio diretto a chi rincorre il successo di Fifa. Al netto di una situazione in evoluzione, momentaneamente una vera concorrenza non c’è. Del resto, Konami ed eFootball da anni non riescono ad essere competitivi sul mercato. L’arrivo di UFL, invece, potrebbe cambiare le carte in tavola. Come ha già annunciato Strikerz, il nuovo gioco di simulazione calcistica verrà rilasciato in free to play nel corso del 2022. Ha già individuato una serie di testimonial importanti, vedi Cristiano Ronaldo, e punta a sovvertire gli equilibri unidirezionali che si muovono solo ed esclusivamente sull’asse Fifa ed EA Sport.