Riders Republic, Ubisoft collabora con... Prada!

Ubisoft ha appena annunciato una collaborazione con il marchio di moda di lusso Prada per portare la sua iconica collezione Linea Rossa sul terreno di gioco di Riders Republic. L'esperienza dedicata agli sport estremi del publisher francese, poi, sarà disponibile gratuitamente dal 10 al 14 febbraio su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. Oggi già possibile fare il preload del gioco sulle console Sony.

Prada per Riders Republic

Da oggi è possibile scoprire le nuove sezioni del Riders Ridge decorate con i colori di Prada Linea Rossa. Unendo influenze dal mondo dell’abbigliamento tecnico, questa collezione ridefinisce l’idea del lusso moderno concentrandosi sui dettagli tecnici e su nuove possibilità di produzione. Design dinamici, versatili e performanti definiscono una nuova tenuta urbana orientata al movimento. La collaborazione offrirà attività uniche e oggetti cosmetici completamente nuovi. Il primo è il nuovo evento Prada Beyond the Line: giocabile da solo o contro amici, è un nuovo approccio creativo a uno dei parchi innevati più epici della Repubblica e permetterà di usare gratuitamente gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle. É disponibile anche un outfit in-game originale disegnato da Prada esclusivamente per Riders Republic. É sbloccabile gareggiando nelle sfide settimanali Shackdaddy Bandit. C'è anche un nuovo programma sponsor proprio di Prada che comprende nuove attrezzature come bici, sci, snowboard e due outfit originali disponibili dal 16 febbraio.

Riders Republic gratuito (per poco)

Inoltre, Riders Republic potrà essere giocato gratuitamente, su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, dalle ore 17:00 del 10 febbraio alle 20:00 del 14 febbraio. I giocatori avranno libero accesso ai contenuti del gioco base per tutto il fine settimana. Chi vorrà continuare a esplorare la Repubblica potrà mantenere i progressi di gioco e approfittare di uno sconto fino al 50%. Tutti i possessori di Steep, che acquisteranno Riders Republic, potranno riscattare gratuitamente lo Steep Reward Pack su Ubisoft Connect.