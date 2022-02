Inter-Napoli: chi è la favorita secondo FIFA 22?

La gara sarà più aperta che mai. Da una parte l'Inter, che nonostante la sconfitta nel derby contro il Milan, continua a mantenere la vetta della classifica di Serie A (in attesa di recuperare il match con il Bologna). Dall'altra, invece, spazio al Napoli. Gli uomini di Spalletti, secondi con 52 punti, al “Maradona” sperano nel colpaccio interno per sorpassare i nerazzurri. Entrambe le squadre, dunque, sono in corsa per lo Scudetto e i valori di ciascun undici almeno sulla carta si equivalgono. Il discorso cambia in ambito virtuale. Il riferimento, ovviamente, è Fifa 22.

Solo la Juventus davanti l'Inter

Sul videogioco di casa EA Sport, l'Inter ha il secondo miglior overall dell'intera Serie A. I nerazzurri, infatti, si piazzano alle spalle solo della Juventus. I valori sono così distribuiti: 83 per la difesa, 81 per il centrocampo e 82 per l'attacco. Scorrendo la classifica, il Napoli occupa la quinta posizione dietro Atalanta e Milan. Un overall complessivo di 80 punti, dove attacco e difesa si equivalgono a quota 81. Male il centrocampo: solo 79.

Napoli quinto

Passando alle individualità, in casa Inter le valutazioni più alte restano quelle di Milan Škriniar e Samir Handanovi? a quota 86. Nonostante il periodo di flessione, con il portiere sloveno protagonista in negativo nel derby, l’ex Udinese continua ad essere un numero uno piuttosto sicuro tra i pali virtuali. Meno nella realtà. A chiudere la classifica Lautaro Martinez e Stefan de Vrij con 85, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con 84. Nel Napoli, i primi due posti vengono assegnati a Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly con 86. Solo un terzo posto per Dries Mertens a quota 84.