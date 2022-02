Inter sfavorita per Fifa 22: Liverpool superiore

Superare il turno non sarà affatto semplice, ma l’Inter cercherà di cambiare le carte in tavola in vista degli ottavi di Champions League. In terra europea, però, servirà una doppia impresa. Ad attendere i nerazzurri , infatti, c’è il Liverpool . Un avversario ostico per mister Inzaghi, che almeno sulla carta non parte favorito e Il discorso non cambia in ambito virtuale.

Inter, il divario dal Liverpool è netto

Su Fifa 22, l'Inter parte dietro rispetto ala squadra allenata da Klopp. I valori sono così distribuiti: 83 per la difesa, 82 per il centrocampo e sempre 82 per l'attacco. I Reds, invece, possono fare affidamento su un overall medio di 85. I reparti più forti sono l’attacco e la difesa, rispettivamente con 87 e 85, mentre solo un 83 per il centrocampo. Il Liverpool sorride anche per l’età media della rosa: 25 anni contro i 29 dell’Inter.

Salah il pericolo più grande anche su Fifa

Passando alle individualità, in casa Inter le valutazioni più alte restano quelle di Milan Škriniar e Samir Handanovic a quota 86. Nonostante il periodo di flessione, con il portiere sloveno protagonista in negativo nel derby ma in ripresa al “Maradona”, l’ex Udinese continua ad essere un estremo difensore piuttosto sicuro tra i pali virtuali. Meno, però, nella realtà. A chiudere la classifica Lautaro Martinez e Stefan de Vrij e Nicolò Barella con 85. Nel Liverpool la top 4 vede Salah (91), Mane (89), Allison (89) e van Dijk (89).