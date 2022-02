Fifa, la community nel mirino: ban in arrivo?

La community di Fifa 22 nel mirino di EA Sports. Un glitch, infatti, ha scombussolato i piani del publisher canadese . Grazie ad un processo molto semplice, i giocatori tramite la web app di Fifa hanno riscattato in maniera quasi illimitata una serie di ricompense su Ultimate Team. Come? Semplicemente aggiornando la pagina web e accedendo nuovamente nei premi delle Division Rivals .

Ultimate Team preso d’assalto dai giocatori scorretti

In sostanza, i pacchetti sparivano e riapparivano ripetutamente, ma potevano essere recuperati di volta in volta e non contenevano mai le stesse carte. Alcuni hanno sfruttato il glitch in maniera moderata, mentre altri hanno ripetuto il processo per ore. Così, dopo aver risolto il problema, EA Sports ha deciso di punire i giocatori in base a quante ricompense sono state riscattate illegalmente. Le sanzioni andranno da un ban temporaneo fino ad un blocco del mercato di Fifa Ultimate Team. L’equivalente di un ban permanente.

Fifa 22 senza pace, EA Sports costretta ad intervenire

Non sono stati comunicati, nel frattempo, i numeri esatti di questa ondata di ban. I giocatori, in ogni caso, hanno probabilmente approfittato del glitch in base alla quantità di denaro che potevano portare a casa. Del resto, non è la prima volta che EA Sports punisce i giocatori più furbi per questo exploit.