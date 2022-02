ELigue1, la competizione esports del campionato francese

Il nuovo formato

Dieci le squadre partecipanti, con l’opportunità dei campioni in carica dell’FC Lorient di difendere il titolo conquistato nel 2021. La competizione sarà spalmata in due fasi, una stagione regolare e i playoff. I dieci club partecipanti si sfideranno per il titolo di campione francese 2022 il 4 giugno e per un montepremi da 60.000 €. Inoltre i migliori tre otterranno un posto alle Global Series Playoff di FIFA 22.

Si comincia a marzo

La data fissata per l’inizio del torneo è l’1 marzo con gli appassionati che potranno seguire la competizione in esclusiva sul canale Twitch della Ligue 1 Uber Eats ogni martedì e mercoledì sera. A raccontare le partite saranno ancora una volta le voci di Quento, Deamz, Araujo e Brian Savary, accompagnati da alcune delle facce più note dell’esports e del calcio francese nel corso della stagione. Inoltre PlayStation sarà official partner dell’evento con tutte le partite che saranno disputate esclusivamente su PS5: la stessa Sony si occuperà di fornire le console ai vari club e ai loro giocatori. Inoltre, come già successo per la eSerie A Tim italiana, PlayStation organizzerà anche la Fan Cup eLigue 1 dedicata a tutti i tifosi e gli appassionati.