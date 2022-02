Kean titolare contro l'Empoli: al posto di chi secondo FIFA 22?

Nonostante un avvio da predestinato alla Juventus con il gol all’esordio in campionato contro il Verona, il 2-1 propiziato contro il Sassuolo in Coppa Italia e la rete dopo appena 33 secondi alla sua prima apparizione assoluta in Champions League, anche un giocatore come Vlahovic potrebbe aver bisogno di riposare di tanto in tanto, soprattutto in un momento in cui sia in difesa che in attacco la squadra bianconera conta diversi infortunati, costringendo i superstiti agli straordinari.

FIFA 22: quanto vale Kean?

Considerata finita la stagione per Chiesa e Kajo Jorge, infortunatosi in settimana con l’Under 23, e il lieve infortunio di Dybala maturato nel derby una settimana fa, ad Allegri non sono rimaste molte opzioni oltre Vlahovic e Morata se non il giovane Moise Kean. Lo stesso Allegri ha dichiarato che uno tra i due riposerà sicuramente per dare spazio al terzo: il giocatore azzurro ha finora segnato tre reti nei 762 minuti giocati, un bottino niente male ma se confrontiamo il valore dei tre su FIFA 22 la differenza diventa significativa. Kean ha un valore di 79 in cui spicca senza dubbio la velocità con 85, mentre pecca tantissimo sui passaggi (56). Ottimo però nel dribbling con 78, mentre il 77 nel tiro lo tiene comunque a galla per le statistiche globali.

Meglio Morata o Vlahovic?

Potrebbe sembrare assurdo ma, nonostante Allegri nelle ultime uscite abbia sempre visto Kean come il sostituto naturale di Morata, per le statistiche di FIFA 22 sarebbe meglio inserirlo al posto di Vlahovic. Il serbo ha un overall di 82, cresciuto rispetto al 78 di inizio stagione, che diventa però inferiore e di molto rispetto all’87 di Morata che lo surclassa al momento in velocità, nei passaggi, nel dribbling e nel fisico. Certamente due ruoli diversi ma le indicazioni che arrivano da FIFA 22 raccontano che sarebbe meglio sacrificare Vlahovic piuttosto che lo spagnolo, magari facendo subentrare il serbo a partita in corso.