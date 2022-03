FIFA ha deciso di eliminare la Russia dal gioco

Un settore da sempre inclusivo come quello dei videogiochi non può rimanere inerme davanti ad un conflitto ingiusto. EA Sports, così, ha deciso di schierarsi dalla parte dell'Ucraina. Le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore vengono confermate: su Fifa 22 non ci sarà più spazio per squadre e giocatori russi. A spiegarlo, EA Sports sui propri canali social attraverso un comunicato.