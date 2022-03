Rivelato come si chiamerà Fifa

Ea Sports avrebbe apparentemente registrato il nuovo nome per il franchising del proprio titolo calcistico che andrà a sostituire il nome Fifa dopo il contensiozo aperto con la federazione calcistica internazionale. Nonostante Ea abbia chiamato il proprio gioco con il nome Fifa, seguito ovviamente dall’anno calcistico di riferimento, dal 1994, ad appena due anni dall’anniversario dei 30 anni sembrerebbe pronto a cambiare nome: la Fifa, intesa come federazione calcistica, vorrebbe chiedere un aumento del prezzo pattuito in precedenza per l’utilizzo dei diritti sul nome arrivando a una cifra che Ea non vuole sostenere.