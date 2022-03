Zambelli (Brescia) si lancia negli esports

Si punta su Fifa 22

Tra i titoli cardine del progetto non mancherà indubbiamente Fifa 22, il videogioco di simulazione calcistica più diffuso al mondo. Qui il progetto non può che essere in rosa, in piena sintonia con quanto Marco Zambelli e la moglie Clara Gorno, presidentessa del Brescia Calcio Femminile, stanno già facendo da tempo sul tema delle pari opportunità. Mentor e talent scout della squadra MZ15 è Maddalena “Madda” Piras, di Rezzato, top player con un ricco palmares e già due eWorld Cup all’attivo.

Occhio anche a Simracing e Pokemon

Alessandro “Alexino_112” Bulgari, di Villanuova, 3 stagioni al mondiale ufficiale WRC, sarà invece il punto di riferimento per il mondo del Sim Racing. Rally, Gran Turismo e non solo. Coadiuvato dai ragazzi di Brescia eSports, MZ15 darà il via ad una serie di circuiti virtuali locali dove i migliori piloti in erba potranno confrontarsi, affrontando le curve di casa in totale sicurezza. Chiude il team l’appena 18enne Luca “White” Duina, di Azzano Mella, futuro chef e tuttora studente all’istituto Mantegna, uno dei migliori allenatori di Pokémon della provincia e probabilmente d’Italia. Nella community di Pokémon Unite è già una leggenda.

I compagni di viaggio

Marco Zambelli sarà accompagnato in questa nuova avventura da due realtà esports. La prima è il Brescia Esports, partner strategico, che vanta già un’importante esperienza pluriannuale nel settore, sia a livello italiano che internazionale: tre competizioni mondiali con i ragazzi di FIFA, 3 Mondiali WRC (tra le 6 migliori scuderie al mondo), Team competitivi ai massimi livelli nazionali di For Honor, Pokémon Unite, Pro Club, Call of Duty, Tekken, Sim Racing, PES e la recentissima NBA2K. Oltre loro anche la Daemon Esports Agency, talent specializzato nello sport virtuale fondato dal 22enne bresciano David Zobbio, anche lui sportivo di alto livello tuttora in attività nell’atletica leggera.