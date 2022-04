2Watch, come vincere una borsa di studio con Fifa 22

L’evento finale della competizione, che mette in palio 5.000 euro in borse di studio, vedrà anche la partecipazione del giocatore della Juventus e della nazionale Giorgio Chiellini, già salito agli onori della cronaca per aver investito negli esports propri con 2Watch, e del commentatore nonché voce ufficiale del gioco Fifa 22 Pierluigi Pardo , a cui è stato affidato l’incarico di commentare la finalissima del torneo insieme al coach della nazionale italiana esports Nello “Hollywood285” Nigro.

Come funziona l’University Master

Ogni università partecipante condurrà dei tornei di qualificazione interni a partire dal 3 maggio aperti a tutti gli studenti iscritti all’ateneo di riferimento con le varie fasi di qualificazione saranno trasmesse in diretta sui canali di 2Watch. I vincitori delle otto università disputeranno la finale l’8 giugno, a cui si aggiungeranno i vincitori degli Open Qualifier, novità di quest’anno, aperti a tutti gli studenti universitari che non appartengono agli atenei partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale di 2Watch.

Nove mesi di fuoco

Fabrizio Perrone, ceo e founder di 2Watch, ha raccontato come sono andati gli ultimi mesi dedicati quasi interamente all’organizzazione della competizione: “Abbiamo fatto un lavoro enorme per dare alla manifestazione il respiro che meritava dopo il successo dello scorso anno. Questa edizione della University Master vede la partecipazione di personaggi del calibro di Pierluigi Pardo e del nostro socio Giorgio Chiellini. Cos’altro potevamo desiderare in soli 12 mesi?” Perrone conclude lanciando la sfida per la prossima edizione: “Il gaming è un potentissimo strumento di edutainment e guiderà le future generazioni nel Web3. 2WATCH investe in maniera importante in quest’ottica e non escludiamo che il prossimo anno la University Master possa svolgersi nel Metaverso.”