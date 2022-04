Spettacolo Zaniolo contro il Bodo: e su Fifa 22?

Quella che sembrava essere una maledizione, ovvero l’impossibilità di riuscire a vincere contro la squadra norvegese del Bodo Glimt, ingigantita dalla sconfitta subita nel girone d’andata di Conference lo scorso ottobre per 6-1, si è smaterializzata nella partita di ritorno dei quarti di finale in cui la Roma ha rimesso in chiaro le gerarchi, strapazzando i nordici per 4-0 .

Bodo Glimt colpito tre volte

Tra i protagonisti della squadra di Mourinho indubbiamente Nicolò Zaniolo, autore non solo delle tre reti che gli hanno permesso di portarsi a casa il pallone del match ma anche di una prestazione gigantesca: il centrocampista avanzato ha registrato 20 tocchi totali, di cui 8 nell’area avversaria, e 6 tiri, di cui 4 nello specchio della porta.

Quanto vale Zaniolo su Fifa 22?

Nonostante ci abbia abituato a prestazioni importanti, il giocatore giallorosso non sembra riuscire a mantenere un rendimento costante che gli permette in questo modo di avere un valore significativo su Fifa 22. Nel videogioco di Electronic Arts infatti Zaniolo può vantare solamente un 79 come valutazione generale, con un potenziale di 87. I suoi punti di forza sono indubbiamente nella velocità (84), nel fisico (82) e nel dribbling (79), tutte caratteristiche che ne esaltano il talento. Buona anche l’aggressività, 84, mentre pecca nell’infortunio facile come una delle caratteristiche peculiari, determinata dai due gravi infortuni maturati in passato.

eSerie A: Zaniolo presente

In attesa dei prossimi impegni di campionato, Zaniolo è stato protagonista anche alle recenti finali dell’eSerie A, scelto da diversi giocatori per dare più spinta e aggressività alle proprie squadre, in particolare come mezz’ala.