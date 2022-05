Brambilla, Exeed: "Allenatori? sport ed esports simili"

Due binari diversi, ma una strada comune. Il calcio continua ad essere il trait d’union tra virtuale e reale. Qui esports e sport continuano a viaggiare col vento in faccia, come dimostra l’ultimo evento organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Nella cornice della Fiera di Rimini, infatti, dal 26 maggio sta andando in scena la terza edizione di The Coach Experience. Una kermesse, interrotta dalla pandemia negli ultimi anni, che ha sempre messo sotto i riflettori la figura dell’allenatore in tutte le sue sfaccettature. Continua a leggere su EsportsMag.