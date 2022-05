World Series di Gran Turismo: ecco le novità

Il countdown è ufficialmente partito: gli appassionati di Gran Turismo si hanno iniziato ad assaggiare la quinta stagione competitiva, iniziata il 27 maggio. Quattordici round di gara in due stagioni online, sei eventi trasmessi online e due eventi dal vivo costituiranno un campionato ricco di azione. Una competizione che riuscirà a garantire sorpassi e spettacolo per tutti gli appassionati.

Tutte le novità delle World Series di Gran Turismo

Oltre ai due eventi dal vivo, i fan potranno assistere al testa a testa tra i migliori piloti in una serie di sei streaming che vedranno protagonisti i migliori piloti della Nations Cup e della Manufacturer Cup. L’italiano Valerio Gallo cercherà di difendere il suo titolo della Nations Cup 2021, mentre la Toyota, due volte campione della Manufacturers Cup, è la squadra da battere in questa serie. Una nuova scuderia virtuale, intanto, ha già aperto la caccia. Il produttore di auto di lusso Genesis si unisce alla Gran Turismo World Series come partner ufficiale.

Genesis e Brembo insieme

Genesis, inoltre, affiancherà l’azienda italiani di freni Brembo. Entrambi i marchi si aggiungono ai contributi dei partner di lunga data come Michelin, Toyota, Mazda, Alpha e BBS che hanno contribuito ad arricchire sia il gioco che i campionati. La Gran Turismo World Series sarà un’esperienza da non perdere, ma rappresenta anche una piattaforma competitiva per tutti coloro che vogliono cimentarsi nelle gare online. Ad ogni player verrà conferito un livello, che verrà utilizzato successivamente dal matchmaking per unire persone di livello simile, in modo da poter gareggiare per divertimento. “Ma se sarete abbastanza veloci e determinati – le parole del direttivo -, potrete arrivare ai massimi livelli e unirvi a noi in uno dei nostri fantastici eventi dal vivo, dove ci aspettiamo un’atmosfera elettrizzante dopo due anni di pausa.”