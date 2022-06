Konami celebra la vittoria della Roma

Non solo i complimenti pubblici alla squadra giallorossa ma anche diverse iniziative per una delle squadre partner di eFootball: è così che Konami ha deciso di celebrare il trionfo della Roma in Conference League nella prima storia edizione della competizione.

L'omaggio sui social

Sempre a proposito di Bel Paese, il successo della Roma nella finale di Tirana contro il Feyenoord, ha avuto il suo effetto anche nel mondo virtuale. Dopo il premio di Mvp assegnato a Giorgio Chiellini, ormai vecchio capitano della Juventus e in procinto di cominciare una nuova avventura nella Major League Soccer, eFootball e Konami hanno omaggiato i giallorossi sui canali ufficiali. Una scelta non proprio casuale, visto che la compagine giallorossa ormai dal 2020 è partner del colosso nipponico che in Italia detiene anche i diritti di Juventus, Napoli, Lazio e Atalanta. Per festeggiare il primo trionfo in campo europeo della Roma, Konami ha scelto una foto con Pellegrini, El Sharaawy, Mancini e Cristante.

Un premio per gli utenti

L’ultima novità, invece, riguarda un regalo da parte di Konami per l’intera community di eFootball. In un periodo compreso tra il 26 e il 29 maggio, semplicemente accedendo al videogioco ogni player può accumulare la bellezza di 100.000 Gp. “Affinché tu possa divertirti ancora di più con eFootball 2022, – si legge nel comunicato - sarà disponibile una campagna accessi che ti permetterà di ottenere 100.000 Gp. Approfitta di questa occasione per riempire le casse del club, che potrai poi utilizzare per ingaggiare giocatori e allenatori con cui sviluppare ulteriormente la tua squadra dei sogni”.