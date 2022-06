eNazionale, Fifae Nations Cup nel mirino

eNazionale nuovamente in campo

A partire da domani, infatti, e fino a domenica 19 giugno gli Azzurri saranno impegnati nei playoff della FIFAe Nations Cup 2022, la competizione esports per nazioni più prestigiosa al mondo che si disputa su PS5. In palio la qualificazione alla fase finale del torneo, in programma dal 27 al 30 luglio alla “Bella Arena” di Copenaghen.

C’è la Repubblica Ceca all’esordio

Guidati dal selezionatore Nello ‘Hollywood285’ Nigro, i tre eplayer azzurri Danilo ‘Danipitbull98’ Pinto, Francesco Pio ‘Obrun 2002’ Tagliafierro e Andrea ‘Montaxer’ Montanini faranno il loro esordio domani alle 17 con la Repubblica Ceca per poi affrontare Turchia (ore 17.30), Austria (ore 18) e Ungheria (ore 18.40). Stesso programma venerdì, quando toccherà al girone di ritorno. Le prime tre si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta, che prenderà il via sabato con gli ottavi di finale. Il passaggio tra le prime otto vale il pass per la fase finale.