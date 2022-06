Roma Esports, buona la prima nella eFootball Pro

Dopo aver alzato al cielo la Conference League, la Roma punta al bersaglio più grande anche nelle competizioni esports. I giallorossi, infatti, sono ai nastri di partenza della eFootball Championship Pro . Una Champions League in formato virtuale, vista la caratura degli avversari. La Roma è stata inserita con Barcellona, Galatasaray ed Arsenal. Nell’altro raggruppamento spazio per Monaco, Manchester United , Bayern Monaco e Celtic. Niente da fare, invece, per la Juventus. La fine del rapporto di collaborazione con Konami non permetterà ai bianconeri di difendere il titolo vinto durante la scorsa stagione.

Bilancio positivo per la Roma

L’esordio, intanto, per la Roma è stato più che positivo. Un bilancio di due vittorie e una sconfitta per i giallorossi. Tutto facile o quasi per Adrian “Urma” Constantin e Andrea “Stiffler” Galimberti, capaci di regolare rispettivamente 2-1 e 4-1 gli avversari. Niente da fare per Salvatore Gagliardo, battuto di misura 2-1 da Mucahit21. La sconfitta, però, non cambia le carte in tavola. L’asticella delle ambizioni in casa Roma è posta in alto. Del resto, la squadra è stata costruita con l’intento di ben figurare al cospetto di formazioni di primo livello.

Barcellona e Arsenal all’orizzonte

Contrariamente a quello che succede su Fifa 22, dove è ogni giocatore a costruire da zero la propria rosa, il terzetto giallorosso si è già presentato con la vera squadra della Roma. Serviranno i gol di Abraham, l’estro di Zaniolo e l’equilibrio di Pellegrini per condurre l’undici virtuale alla vittoria finale. Tornando al campo, la testa è già rivolta al prossimo weekend: ad attendere la Roma ci saranno Barcellona e Arsenal. Due gare impegnative, almeno sulla carta, ma i giallorossi sono pronti a portare in alto il nome dell’Italia anche su eFootball.