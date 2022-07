Il calciomercato impazza non solo nel calcio reale, ma anche in quello virtuale. Destini legati da un doppio filo rosso, con Electronic Arts da una parte e Konami dall’altra. I publisher di Fifa ed eFootball continuano a contendersi le squadre più importanti del panorama calcistico mondiale. In realtà, qualche cambio di casacca c’è già stato. La Juventus, ad esempio, ha abbandonato il progetto eFootball per sposare Fifa. Continua a leggere su EsportsMag.