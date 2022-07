L’Italia cala il tris nella Fifae World Cup di Fifa

Quattro giorni di agonismo e adrenalina. Londra ha accolto dal 30 giugno al 3 luglio ben 128 giocatori professionisti di Fifa 22 provenienti da ogni parte del mondo. In palio, 32 posti per la Fifae World Cup 2022, competizione che si gioca in modalità uno contro uno e non due contro due come la Fifae Club World Cup.

Italia al tavolo delle grandi Un’annata da incorniciare, intanto, per l’Italia su Fifa 22. Quando ci avviciniamo ormai alla curva finale, il Belpaese si riscopre protagonista. Prima la qualificazione di Reply Totem e Mkers alla Fifae Club World Cup 2022. Successivamente, invece, è toccato alla eNazionale staccare il pass per la Fifae Nations Cup. E infine, ma non per ordine di importanza, spazio a tre italiani nella Fifae World Cup 2022: Francesco "Obrun" Tagliaferro di Exeed, Danilo "Danipitbull" Pinto di Ut7 Esports e Raffaele "Er Caccia" Cacciapuoti del Monza Esports.

Testa a Copenhagen La fase finale della Fifae World Cup 2022 metterà in palio nella cornice della Bella Arena di Copenaghen un montepremi da 500 mila dollari. I tre player azzurri, già protagonisti dei successi della eNazionale, cercheranno di mantenere in alto l’asticella delle ambizioni. L’Italia, infatti, sarà tra le nazioni più rappresentate della competizione. Solo Olanda e Germania avranno quattro giocatori ai nastri di partenza.