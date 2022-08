Marvel e Fifa 23 insieme per una collaborazione

Electronic Arts e Marvel Entertainment hanno annunciato una collaborazione per portare in campo un nuovo cast di Eroi di Fifa Ultimate Team in Ea Sports Fifa 23, rivisitato e ispirato ai fumetti Marvel. Questa collaborazione tra due dei più grandi marchi di intrattenimento del mondo porterà alcuni dei personaggi preferiti dai fan nel gioco e celebrerà il loro status di eroi di culto insieme agli straordinari artisti della Marvel. Ogni Eroe Fut Fifa World Cup, dunque, riceverà una speciale Fut card illustrata al lancio della modalità di gioco World Cup.