eFootball al via le competizioni europee

È stato quasi un anno di transizione per eFootball. Non solo per i noti problemi che hanno rallentato l’ascesa del titolo diventato free to play, ma anche per le competizioni esports. Il nuovo aggiornamento 2.0.0, almeno nelle intenzioni, dovrebbe dare più stabilità al titolo . Ad oggi, però, non possiamo considerare a tutti gli effetti eFootball un competitor di Fifa. Il progetto è ancora in una fase embrionale e nel corso di quest’anno dovranno essere poste le basi in vista del futuro.

L’esports di eFootball in Montenegro

Lato esports, intanto, qualcosa comincia già a muoversi. Dal 6 al 10 settembre 2022, infatti, in Montenegro andrà in scena una nuova tappa dell'European Esports Championships, competizione che vedrà Esports Europe come ente organizzativo. Per la prima volta, dunque, la Montenegro Esports Federation sarà al centro della scena competitiva di eFootball. I migliori giocatori raggiungeranno Podgorica per un evento che si disputerà interamente nella Bemax Arena.

L’Italia scalda i motori

Saranno 45, invece, i paesi che si sfideranno per un montepremi totale di 100 mila euro e non solo. Perché in palio c’è la possibilità di qualificarsi per i Campionati Mondiali Iesf del 2022 in programma a Bali il prossimo novembre. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia, che verrà rappresentata da Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi. Il player della eNazionale campione d’Europa nel 2020 cercherà l’impresa. Del resto, il momento sembra essere particolarmente favorevole. Carmine Liuzzi, oltre ai successi con la maglia degli Azzurri su eFootball, recentemente ha conquistato il titolo europeo del Championship Open su Xbox. In Montenegro l’asticella si alzerà inevitabilmente, ma Naples17x ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Olanda, Macedonia e Galles i primi tre ostacoli da superare.