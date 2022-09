Fifa 23 anticipa i tempi?

Ultimate Team sarà ancora un punto di forza di Fifa 23 . Prima del lancio ufficiale, però, tutti gli appassionati potranno finalmente cominciare a familiarizzare con le nuove dinamiche del videogioco targato Electronic Arts. Come? Grazie alla Web App e alla Companion App in uscita, che solitamente anticipano da sempre l’uscita di Fifa.

Web App e Companion App pronte per essere rilasciate

La Web App sarà lanciata mercoledì 21 settembre 2022. Ciò significa che gli appassionati di Ultimate Team potranno accedervi su laptop, pc e dispositivi simili poco più di una settimana prima del lancio completo. Per quanto riguarda la Companion App, invece, bisognerà attendere 24 ore. Ovvero, giovedì 22 settembre. L’applicazione sarà completamente gratuita e disponibile su qualsiasi dispositivo mobile iOS o Android su smartphone o tablet. Se l’app è già presente sul proprio dispositivo, non è necessario scaricarla di nuovo: si aggiornerà automaticamente. È sufficiente utilizzare il proprio account Ea per accedere. Continua a leggere su EsportsMag.