A Bologna la Comet Sim Racing Cup

L’8 e 9 ottobre 2022 torna il grande spettacolo del simracing, le corse digitali automobilistiche, grazie alla collaborazione con Qlash e al supporto di Acer e Comet. Nasce infatti la Comet Sim Racing Cup , torneo gestito proprio dall’organizzazione esports con base a Treviso ma ormai presenza fissa della scena competitiva a livello europeo, con presenze tra le altre in Spagna e a Malta, e internazionale con le sue sezioni in Egitto e Messico. Il tutto si disputerà presso il Comet Store di Via Michelino 105 a Bologna con una diretta streaming senza sosta sul canale dedicato dei Qlash.

Tutti in macchina

La manifestazione è aperta al pubblico e sarà composta da due tornei, uno il sabato e l’altro la domenica, entrambi a partire dalle 10:30. La partecipazione è totalmente gratuita ma è consigliabile la prenotazione tramite la pagina dedicata sul sito del Team Qlash. Lo store di Comet “sarà teatro di due emozionanti giornate di gare, durante le quali i partecipanti si sfideranno su potenti simulatori alimentati da PC gaming Predator”, ha spiegato Acer, “che permetteranno ai sim driver presenti di sperimentare un’esperienza di guida ultra-immersiva su iRacing, il software più avanzato al mondo oggi disponibile, usato anche dai piloti professionisti per allenarsi.”

Ospite speciale: Andrea Pirillo

Sarà anche l’occasione per gli appassionati e i fan del simracing di incontrare e parlare con Andrea Pirillo, nuova stella di Youtube che sarà l’ospite d’eccezione domenica a partire dalle 14:00. Seguitissimo sui social network con i suoi oltre 600mila follower, il ventiquattrenne bolognese condivide nei suoi video la stessa passione per i motori che si respirerà al Comet Store.

Come funziona la gara

Si parte alle ore 10:30 di ognuno dei due giorni con le qualifiche: i giocatori avranno 10 minuti di tempo ciascuno per far segnare il loro miglior tempo sul cronometro. I migliori otto passeranno agli scontri diretti uno contro uno. Quarti, semifinali e poi la finale di giornata che decreterà il vincitore. In palio due buoni acquisto da 1.000 euro da utilizzare da Comet, per acquistare i migliori device gaming. Come anticipato, la partecipazione è gratuita ma ci sarà un massimo di 64 partecipanti per ciascun giorno. Chi non riuscirà ad iscriversi nei giorni precedenti tramite il form online potrà eventualmente farlo in loco, il giorno stesso delle gare, fino ovviamente al raggiungimento del numero massimo di contendenti.