Esports: ecco la maglia della As Roma

L’As Roma e New Balance, già partner per la maglia ufficiale del club di calcio, hanno presentato il nuovo kit della squadra esports per la stagione competitiva 2022-23, pensata per affrontare le sfide che il team incontrerà nel campionato Efootball di Konami, e in tutte le altre competizioni che vedrà protagonisti i giallorossi. “Una maglia dal design vibrante e moderno, di colore giallo con una grafica composta da fulmini neri. Un salto nel futuro al quale si accompagna il richiamo alla storia del Club con la scritta Figli di Roma presente in alto sul retro.”