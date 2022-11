Foot Locker, ecco il torneo esports su NBA2k23

Si è concluso il 20 novembre il “tour” di presentazione del primo campionato realizzato in Italia dal brand Foot Locker che dal 2020 ha iniziato a promuovere attivamente il basket: e adesso lo farà anche nel gaming. Insieme a figure del calibro di Merrino, Nezak e Dario Moccia , ambassador del torneo, nelle scorse settimane nei vari store del brand di apparel sportivo è stato annunciato il torneo Raise the Game anche per l’Italia, organizzato da Videogames Party .

Dal basket reale a quello digitale

Raise the Game è nato negli ultimi due anni con l’obiettivo di portare il basket tra le persone, realizzando campetti di pallacanestro nelle varie piazze e strade importanti delle metropoli europee come Parigi, Londra, Barcellona e Milano. Quest’anno fa un passo in più e sbarca anche nel digitale con il videogioco Nba2k23 con la competizione che avrà inizio il 5 dicembre e proseguirà fino al 18 dello stesso mese.

Come funziona

Non solo gamer ma anche artisti e content creator si sfideranno nel torneo che vedrà tre vincitori, ciascuno dei quali riceverà in premio un buono del valore massimo di 500 € da spendere negli store Foot Locker: le iscrizioni sono disponibili sul sito italiano dell’evento Raise the Game. Inoltre verrà effettuata una diretta Twitch che ripercorrerà inoltre i momenti salienti del torneo, sottolineando le azioni migliori del torneo.