Roland Garros al via: esports presente con Tennis Clash

La Federazione Francese di Tennis, organizzatrice dell’evento su terra battuta reale, ha intrapreso questo suo percorso nell’esports già da diversi anni. Dotan Arad, general manager di Tennis Clash, aveva affermato poco tempo fa come “fare parte delle Roland-Garros eSeries by Bnp Paribas è un onore e ci stiamo sforzando di fornire ai nostri giocatori i migliori contenuti possibili e un’esperienza di prim’ordine. Offrire loro l’opportunità di competere al Roland-Garros, allo stesso circuito dei tennisti professionisti, è per molti un sogno che diventa realtà”.

L’Open di Francia, comunemente conosciuto come Roland Garros in virtù dell’omonimo stadio ospitante in onore dell’aviatore dell’aeronautica francese nella prima Guerra Mondiale, per la prima volta dopo esattamente 20 anni non vedrà Rafael Nadal. Per tutti Rafa, il tennista 14 volte vincitore della competizione ha dovuto dare forfait per gli ormai frequenti problemi al ginocchio che lo costringeranno ad abbandonare per la prima volta dal suo esordio la Top 100 del circuito.

L’intervista esclusiva: la carriera di Benghazi

Figura di riferimento della scena francese e internazionale, Benghazi non è certo giovanissimo per gli standard dell’esports con i suoi 35 anni. Eppure la sua è una passione che ha trasceso l’età, iniziando a giocare per puro divertimento poco prima dell’inizio della pandemia da coronavirus. Anass si occupa anche di fare da coach alle nuove leve dell’esports tennistico, grazie alla sua esperienza di ormai due anni e mezzo nell’ambiente competitivo. Abbiamo avuto la possibilità in esclusiva di parlare con lui dell’evento che sta per iniziare, partendo proprio da cosa un anno fa non gli ha permesso di vincere il trofeo: “Penso che mi sarebbe servita più fiducia in me stesso. Non sono riuscito ad adattarmi rapidamente al meglio al cellulare utilizzato. Peccato”.

Quest’anno alla fase finale dal vivo ci sarà anche Foster, di nuovo. Anass è in cerca della vendetta, sportivamente parlando? “In questo momento penso solo a essere ottimista e a mantenere una mentalità vincente. Non ho mai giocato così tanto finora come in questi giorni per allenarmi, partecipando anche ai tornei settimanali organizzati dallo stesso Tennis Clash. Ciò non toglie che senza dubbio mi piacerebbe giocare nuovamente contro Fozzy (il nickname di Foster, ndr) e trovare la mia vendetta. È un player incredibile ed è una fantastica persona che ama il tennis tradizionale. Non vedo l’ora di lottare per il titolo contro di lui per poi andare a festeggiare insieme davanti a un bel drink, chiunque vinca”.

L’esports nel tempio del tennis

Ciò che probabilmente deve sembrare strano per i player di eTennis è giocare nello stesso identico luogo dove si è fatta la storia del tennis: dove sono passati recentemente Djokovic, Nadal, Federer e molti altri. No? “Ammetto che in un primo momento si sente sempre una strana sensazione nel giocare così vicino al campo centrale ma credo che in realtà sia molto elettrizzante per un appassionato di tennis, come sono io stesso, trovarsi in un tempio sportivo come questo.”

Benghazi ci ha infatti raccontato che la sua passione nasce proprio dal tennis tradizionale. “Gioco a tennis da quando avevo 12 anni. È diventato parte della mia vita e ho partecipato a numerosi tornei a livello amatoriale quando ero più giovane”. Oggi, oltre alla figura da player, come anticipato si dedica anche a insegnare il videogioco ai nuovi. “Cerco di mostrare le basi del gioco e le differenti tattiche che possono essere utilizzate. Alcuni di loro sono totalmente neofiti su Tennis Clash, perciò devo partire proprio dal basso e spiegare come funzionano le animazioni e dare consigli utili. Però è utile anche per me: facciamo tante partite di allenamento e questo mi permette di analizzarle al meglio, aiutandomi ad avere uno sguardo più critico”.