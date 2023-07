World Nations Cup di Fifa 23: Brasile campione ma grande Italia

Due settimane intense vissute costantemente con il vento in faccia per l’Italia, che è riuscita a guadagnarsi le luci della ribalta nei Mondiali di Fifa 23. Negli ultimi giorni, infatti, a Riyad in Arabia Saudita tra FIFAe Club World Cup e FIFAe Nations Cup, i giocatori italiani hanno portato a casa risultati nel complesso importanti.

IL MONDIALE PER CLUB

Ci si aspettava sicuramente un epilogo diverso in casa Exeed nel Mondiale per club vinto da Umut "Umut" Gültekin e Anders "Vejrgang" Vejrgang dei Rblz Gaming. Essere tra le 24 migliori squadre al mondo, però, resta un grandissimo traguardo. L’avventura di Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca si è conclusa al primo turno del Knockout Stage dopo aver superato il girone B al quarto posto. Fatale la sconfitta per 4-0 al cospetto di Julien “Fouma” Perbal e Dan “Stingray” Ray di Atlantide Wave, che ha sancito l’eliminazione per il duo di Exeed. Trovare la quadra, dopo una lunga stagione in singolo, non è stato affatto facile. Del resto, in una competizione che si gioca due contro due gli equilibri sono fondamentali.

ITALIA SUGLI SCUDI

Agli antipodi, invece, il risultato della FIFAe Nations Cup con la eNazionale (la Nazionale virtuale targata Figc, ndr) grande protagonista. Eppure, la fase a gironi non era cominciata sotto una buona stella. Gli Azzurri si sono presentati a Riyad in Arabia Saudita con Francesco “Obrun” Tagliafierro, Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti e Danilo “Danipitbull” Pinto hanno faticato e non poco nel girone B con Marocco, Francia, Finlandia, Stati Uniti e Malesia, chiudendo comunque al quarto posto e centrando la qualificazione al Knockout Stage.

ANCORA IN TOP 4

Nella fase ad eliminazione diretta, Obrun e il vincitore dell'ultima eSerie A Danipitbull hanno sfoggiato il vestito migliore. Prima la vittoria su Yuval “YuvalBeli” Blizovsky (giocatore dei Mkers, ndr), Roee “Roee Feldman” Feldman e Naseem “NEissaT14” Eissat di Israele per 4-1, poi quella sui padroni di casa Mossad “Msdossary” Aldossary e Mohammed “GoatMoh” Alarfaj dell’Arabia Saudita con lo stesso risultato. Il sogno si è infranto in semifinale al cospetto dell’Olanda, che ha superato l’Italia 3-0, ma in rimonta ha concesso il bis al Brasile nella finale della eNations Cup finita 3-2 in favore dei verdeoro. La eNazionale, dunque, per il secondo anno consecutivo ha strappato un posto tra le quattro migliori nazionali dell’intero panorama competitivo di Fifa 23. La coppa non è arrivata. Il progetto della Figc, tuttavia, continua ad essere ben strutturato e soprattutto vincente.